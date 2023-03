“Oggi è un altro giorno”, Valentina Persia e la morte del suo grande amore: il gesto di Costanzo (Di giovedì 2 marzo 2023) Valentina Persia è stata ospite di Oggi è un altro giorno, ritrovandosi a parlare tanto della sua carriera quanto della vita privata. A 51 anni è madre di due figli, che rappresentano la grande gioia della sua vita, e attualmente non è alla ricerca spasmodica di un compagno. L’uomo giusto dovrebbe avere davvero qualcosa di speciale, soprattutto dopo il grande amore trovato e perso alcuni anni fa. Valentina Persia racconta la morte del suo Salvo Serena Bortone non può esimersi dal porre una domanda sulla vita privata di Valentina Persia, che parla d’amore con l’esperienza dei suoi anni: “Arrivando a una certa età, posso dire d’essere selettiva. Avendo ... Leggi su dilei (Di giovedì 2 marzo 2023)è stata ospite diè un, ritrovandosi a parlare tanto della sua carriera quanto della vita privata. A 51 anni è madre di due figli, che rappresentano lagioia della sua vita, e attualmente non è alla ricerca spasmodica di un compagno. L’uomo giusto dovrebbe avere davvero qualcosa di speciale, soprattutto dopo iltrovato e perso alcuni anni fa.racconta ladel suo Salvo Serena Bortone non può esimersi dal porre una domanda sulla vita privata di, che parla d’con l’esperienza dei suoi anni: “Arrivando a una certa età, posso dire d’essere selettiva. Avendo ...

