Oggi è un altro giorno con Serena Bortone, gli ospiti di oggi su Rai 1

oggi giovedì 2 marzo, alle 14,05 su Rai 1, subito dopo il Tg1 e il Tg1 Economia, va in onda una nuova puntata di oggi è un altro giorno con Serena Bortone. Come sempre all'interno del programma si alterneranno momenti dedicati allo spettacolo ed altri dedicati al mondo della politica. oggi ospiti di Serena Bortone sono Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi, La loro relazione è iniziata nel 2019.

