Odm consulting | in Italia gender pay gap medio al 10% e solido soffitto di cristallo

(Adnkronos) – Da circa 3.000 euro a oltre 13.000 euro in meno a seconda dell'inquadramento, ecco di quanto differiscono gli stipendi delle donne rispetto a quelli dei colleghi in Italia (in termini di rba – retribuzione fissa annua lorda). Il gender pay gap si è ridotto fra il 2017 e il 2019, per poi riprendere a crescere durante la pandemia. Il trend di chiusura 2022 si attesta su una media di circa 10%. Questo quanto rileva Odm consulting, società di consulenza hr di Gi Group Holding, nell'aggiornamento al primo semestre 2022 della sua indagine periodica sull'evoluzione delle retribuzioni in Italia. "Questi dati – commenta Miriam Quarti, senior consultant e responsabile dell'area reward&engagement di Odm consulting – diventano ancor più significativi se letti congiuntamente ad altri relativi ...

