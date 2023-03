Ochoa | «In Italia la mia vita è migliore Posso uscire per un caffè | andare al ristorante e al supermercato»

(Di giovedì 2 marzo 2023) Marca intervista Memo, portiere della Salernitana. Parla del suo arrivo in Serie A e della sua voglia di continuare a giocare per la nazionale messicana. Adviene chiesto come mai ha deciso di rischiare l’avventura in Serie A a 37 anni. Risponde: «Mi sono sempre piaciute le sfide. Il cambiamento è stato brutale. Salerno è una piccola città e volevo tornare in Europa. C’è molta follia calcistica qui. Si vantano molto della loro “Curva Sud” e della loro passione unica per il club. Qui non tifano Juve, Inter o un’altra big, solo Salernitana. Siamo vicini a Napoli e c’è tanta passione, si vede per strada, al, ovunque. È una passione molto latino-americana».racconta il suo arrivo. «Sono cresciuto guardando la Serie A e non ho esitato. Non volevo fermarmi dopo il Qatar o fare una vacanza. Non ...

L'allenatore lusitano è tornato ad allenare indopo le due stagioni passate a Firenze in ... è diventata sempre più ambiziosa (e non solo per i nomi - tra cui il portiere Memo- che ha ......granata per Guillermo, infatti la sua permanenza in città ha portato Tequila e Sombreri sulle gradinate dell'Arechi. La maglia numero 13 del portiere, ad oggi, è una delle più vendute in...Domenica scorsa, all'Arechi, era atteso addirittura l'ambasciatore messicano in, che poi non ... 'C'è persino un'azienda vinicola pugliese che ha prodotto un Primitivo con il volto disull'...

