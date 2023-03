“Occhio a Edoardo Tavassi” GF Vip 7 | qualcuno non lo nasconde | “Perché vincerà lui il reality”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 2 marzo 2023) Al GF Vip 7 si torna parlare del probabile vincitore di questa edizione: chi sarà? Secondo i fan già circolano dei nomi, ma chiaramente dobbiamo attendere lo sviluppo del programma e delle varie fasi finali per capirlo. Anchelo sappiamo bene che alcune dinamiche potrebbero portare anche uno degli ultimi, in senso di popolarità, ai primi posti. A parlarne pubblicamente è Luca Salatino, uno dei personaggi più voluti di quest’anno da Alfonso Signorini. Lo sportivo, com’è noto, si è ritirato appena ha avuto la possibilità di farlo, senza ricorrere al pagamento di panali verso la produzione del programma. La cosa è avvenuta, come molti ricorderanno, subito dopo le vacanza natalizie. Luca aveva una gran fretta di tornare dalla sua Soraia. Secondo Luca Salatino il vincitore può essere uno e uno soltanto. In una recente intervista a TvperTutti.it Luca si è spinto ...