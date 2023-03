Nuovo stadio Inter: lo spazio abbandonato tra Assago e Rozzano (Di giovedì 2 marzo 2023) Dopo le difficoltà nate per l'area di San Siro, l'Inter ha scelto la zona di Rozzano per la costruzione del Nuovo stadio. Guarda il video ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 2 marzo 2023) Dopo le difficoltà nate per l'area di San Siro, l'ha scelto la zona diper la costruzione del. Guarda il video ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SportRepubblica : Milan, nuovo stadio all'ippodromo della Maura? 'Sì, Cardinale è stato qui' - Gazzetta_it : Ecco l'area individuata dall'#Inter per il nuovo stadio: le foto - AntoVitiello : Incontro a Palazzo Marino stamattina tra #Milan, #Inter e il Comune sul tema #stadio. Il Milan ha comunicato uffici… - LaFibraBianca : RT @Gazzetta_it: Ecco l'area individuata dall'#Inter per il nuovo stadio: le foto - Peppe_Salines : Il nuovo stadio sarà pronto tra molti anni, ma non così tanti da non permettere ad Handanovic e D'Ambrosio di giocarci. -