Nuovo decreto Pnrr approvato con importanti semplificazioni fotovoltaico e assunzioni statali (Di giovedì 2 marzo 2023) Quali sono le importanti misure del decreto Pnrr dalle semplificazioni fotovoltaico ad assunzioni statali (e non solo)? È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto Pnrr 'Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)', che contiene una serie di novità per le fonti rinnovabili, per le ... Leggi su businessonline (Di giovedì 2 marzo 2023) Quali sono lemisure deldallead(e non solo)? È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il'Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza ()', che contiene una serie di novità per le fonti rinnovabili, per le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... businessonlinei : Nuovo decreto Pnrr approvato con importanti semplificazioni fotovoltaico e assunzioni statali… - annaritaventuri : @Maurizio_Lupi nuovo decreto x flussi di ritorno a casa loro?con miglaia di clandestini che stanno in ITALIA A DEL… - napolimonitor : #Taranto in piazza: il nuovo decreto salva #Ilva è uno schiaffo alla #Costituzione - NapoliMONiTOR - ValeMelis : Nuovo decreto flussi e sanatoria: questure e prefetture sotto stress @sole24ore - Ticonsiglio : ??Riforma lavoro sportivo: cosa prevede in 10 punti Tutti i dettagli sulla nuova riforma del lavoro sportivo spiegat… -