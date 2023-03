Nuovo amore per Dua Lipa: alle sfilate di Saint Laurent con il nuovo compagno (Di giovedì 2 marzo 2023) Si tratta del regista Romain Gavras Dua Lipa avrebbe un nuovo amore. Stando agli scatti e ai filmati che arrivano da Parigi la cantante avrebbe trovato la felicità, almeno in amore. Alla sfila di Saint Laurent, che ha avuto luogo nelle ultime ore nel corso della Fashion Week di Parigi, Dua Lipa è stata immortalata mano per mano con Romain Gavras. Da diverso tempo ormai circolavano voci su una presunta relazione tra cantante e registra, confermato anche da un video di una fan page in cui i due si cambiano un tenero bacio. Le ultime notizie sulla vita sentimentale di Dua Lipa risalgono al 2021, quando terminò la lunga relazione con Anwar Hadid, fratello delle super top model Gigi e Bella. Poi solo una serie ri rumor e gossip fino a ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 2 marzo 2023) Si tratta del regista Romain Gavras Duaavrebbe un. Stando agli scatti e ai filmati che arrivano da Parigi la cantante avrebbe trovato la felicità, almeno in. Alla sfila di, che ha avuto luogo nelle ultime ore nel corso della Fashion Week di Parigi, Duaè stata immortalata mano per mano con Romain Gavras. Da diverso tempo ormai circolavano voci su una presunta relazione tra cantante e registra, confermato anche da un video di una fan page in cui i due si cambiano un tenero bacio. Le ultime notizie sulla vita sentimentale di Duarisalgono al 2021, quando terminò la lunga relazione con Anwar Hadid, fratello delle super top model Gigi e Bella. Poi solo una serie ri rumor e gossip fino a ...

