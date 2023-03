Nuove funzioni su TikTok per limitare l’accesso agli utenti minorenni (Di giovedì 2 marzo 2023) . Ecco l’annuncio ufficiale Con una nota ufficiale, TikTok rende noto di stare per introdurre Nuove regole per la fruizione dei minorenni. Si legge nella nota: “Da sempre riteniamo che le esperienze digitali debbano portare allegria e aiutare le persone a esprimersi, scoprire Nuove idee e creare connessioni. Ecco perché oggi presentiamo Nuove funzioni per gli adolescenti, le loro famiglie e la nostra community. In particolare, abbiamo migliorato la gestione del tempo di utilizzo con maggiori opzioni personalizzate, introducendo Nuove impostazioni predefinite per gli account degli adolescenti e abbiamo ampliato la funzione Collegamento Famigliare con ulteriori controlli parentali”. Le modifiche avverranno nelle prossime settimane: “per gli account di tutti gli di ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 2 marzo 2023) . Ecco l’annuncio ufficiale Con una nota ufficiale,rende noto di stare per introdurreregole per la fruizione dei. Si legge nella nota: “Da sempre riteniamo che le esperienze digitali debbano portare allegria e aiutare le persone a esprimersi, scoprireidee e creare connessioni. Ecco perché oggi presentiamoper gli adolescenti, le loro famiglie e la nostra community. In particolare, abbiamo migliorato la gestione del tempo di utilizzo con maggiori opzioni personalizzate, introducendoimpostazioni predefinite per gli account degli adolescenti e abbiamo ampliato la funzione Collegamento Famigliare con ulteriori controlli parentali”. Le modifiche avverranno nelle prossime settimane: “per gli account di tutti gli di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : Nuove funzioni su TikTok per limitare l'accesso agli utenti minorenni - techworldaleant : A breve, per gli account dei minori di anni 18, il limite di tempo di utilizzo giornaliero verrà reimpostato a 60 m… - paoloigna1 : RT @GiovannaDiTroia: ?? #TikTok, limite di 60 minuti al giorno (disattivabile) per tutti gli #under18. Annunciate anche nuove funzioni per C… - fsoglian : RT @GiovannaDiTroia: ?? #TikTok, limite di 60 minuti al giorno (disattivabile) per tutti gli #under18. Annunciate anche nuove funzioni per C… - startzai : RT @GiovannaDiTroia: ?? #TikTok, limite di 60 minuti al giorno (disattivabile) per tutti gli #under18. Annunciate anche nuove funzioni per C… -