Nuova patente unica digitale, l’UE pensa a un documento smart valido per tutti (Di giovedì 2 marzo 2023) La Nuova patente europea digitale allo studio della Commissione Ue ha due obiettivi. Unificare le pratiche di controllo e coordinamento degli automobilisti che si muovono su strade e autostrade dell’Unione semplificando il quadro di leggi sulle patenti di guida nei 27 paesi dell’UE e spingendo sulla digitalizzazione e garantire, attraverso maggiori controlli e azioni coordinate, più sicurezza viaria soprattutto per pedoni e ciclisti. Ancora troppi morti su strade e autostrade La maggior parte delle 20mila persone che hanno perso la vita nel 2022 sulla rete stradale dell’Unione Europea era infatti costituita da pedoni, ciclisti o motociclisti. Con l’obiettivo di arrivare a morti zero entro il 2050 la Commissione Europea sta, quindi, studiando una serie di nuove regole per aumentare la sicurezza stradale a partire da ... Leggi su panorama (Di giovedì 2 marzo 2023) Laeuropeaallo studio della Commissione Ue ha due obiettivi. Unificare le pratiche di controllo e coordinamento degli automobilisti che si muovono su strade e autostrade dell’Unione semplificando il quadro di leggi sulle patenti di guida nei 27 paesi dele spingendo sulla digitalizzazione e garantire, attraverso maggiori controlli e azioni coordinate, più sicurezza viaria soprattutto per pedoni e ciclisti. Ancora troppi morti su strade e autostrade La maggior parte delle 20mila persone che hanno perso la vita nel 2022 sulla rete stradale dell’Unione Europea era infatti costituita da pedoni, ciclisti o motociclisti. Con l’obiettivo di arrivare a morti zero entro il 2050 la Commissione Europea sta, quindi, studiando una serie di nuove regole per aumentare la sicurezza stradale a partire da ...

