Nuova Pac | confermato il sostegno all’agricoltura multifunzionale

"Il nuovo Piano Strategico della politica agricola comune riconosce il processo di crescita che da diversi anni caratterizza l'agricoltura multifunzionale", così Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, aderenti a CAI Agromec, ha commentato i risultati di un'analisi condotta da Ismea e diffusa dalla rivista specializzata PianetaPsr circa l'impulso che la Nuova Pac potrebbe dare alla diversificazione in agricoltura. In provincia di Bergamo le aziende agricole impegnate in un rapporto diretto con i consumatori sono stimate in oltre 550 e comprendono attività legate all'agriturismo, alla vendita diretta e all'agricoltura sociale. Quest'ultima si caratterizza in particolare per le iniziative di inclusione sociale in contesto rurale, avviate a partire dai primi anni Duemila e finalizzate al sostegno ...

