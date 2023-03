Nuova edizione di BraveArt Academy (Di giovedì 2 marzo 2023) Sta per partire una Nuova edizione di «BraveArt Academy», il progetto formativo promosso dal Movimento Giovani imprenditori di Confartigianato Imprese Bergamo per aiutare i giovani che abbiano appena aperto un’impresa o aspirino a farlo, a conoscere e ad affrontare tutti gli aspetti legati all’avvio e al consolidamento di un’impresa Il percorso «BraveArt Academy», gratuito e aperto anche agli imprenditori «senior», prevede un ciclo di seminari a cura di docenti qualificati, esperti e funzionari di Confartigianato Imprese Bergamo che affronteranno volta per volta le tematiche indispensabili per chi vuole aprire una Nuova attività, ma anche per chi vuole consolidarla e gestirla in modo più manageriale: dalle fasi iniziali di una start-up al controllo di gestione, ... Leggi su lombardiaeconomy (Di giovedì 2 marzo 2023) Sta per partire unadi «», il progetto formativo promosso dal Movimento Giovani imprenditori di Confartigianato Imprese Bergamo per aiutare i giovani che abbiano appena aperto un’impresa o aspirino a farlo, a conoscere e ad affrontare tutti gli aspetti legati all’avvio e al consolidamento di un’impresa Il percorso «», gratuito e aperto anche agli imprenditori «senior», prevede un ciclo di seminari a cura di docenti qualificati, esperti e funzionari di Confartigianato Imprese Bergamo che affronteranno volta per volta le tematiche indispensabili per chi vuole aprire unaattività, ma anche per chi vuole consolidarla e gestirla in modo più manageriale: dalle fasi iniziali di una start-up al controllo di gestione, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Dopo aver lasciato il convento, Cristina Scuccia (conosciuta come Suor Cristina) prenderà parte alla nuova edizione… - artdielle : La prima edizione di 'Junky' con il leggendario titolo La scimmia sulla schiena è del 1962, con la prefazione di Fe… - Anwa1928 : RT @DisneyPlusIT: Non potevamo rinunciare alla risata contagiosa di @frankmatano e alla carica esplosiva di @ElettraLambo.?? La nuova edizio… - SAonlinemag : I principali nomi della nuova edizione di @dancityfestival - Ortogiardino : Siete pronti per scoprire tutte le varietà di fiori presenti a Pordenone Orchidea? Il tema di questa nuova edizion… -