Nuova Delhi, la premier Meloni: “Apprezzamento per Modi”. E sul futuro: “L’Italia è profondamente europea e lavora per essere il ponte che collega il Mediterraneo, l’Africa e l’Asia” (Di giovedì 2 marzo 2023) La presidente del Consiglio sulla guerra: «Solo con dialogo e diplomazia si può trovare una soluzione». Il premier indiano sui rapporti con L’Italia: «Vogliamo rafforzare le relazioni economiche, cooperazione in idrogeno, rinnovabili e lo spazio» Leggi su lastampa (Di giovedì 2 marzo 2023) La presidente del Consiglio sulla guerra: «Solo con dialogo e diplomazia si può trovare una soluzione». Ilindiano sui rapporti con: «Vogliamo rafforzare le relazioni economiche, cooperazione in idrogeno, rinnovabili e lo spazio»

