Nordio vuole abolire l'abuso d'ufficio, una scelta lontana dall'Europa e dalla società civile (Di giovedì 2 marzo 2023) Ora che la polemica politica parrebbe essersi parzialmente sopita, val la pena di tornare sul tentativo, tutto italiano, di darsi, o ridarsi, una sorta di "diritto autarchico", un ordinamento, cioè, del tutto scollegato dal quadro normativo tanto europeo quanto internazionale. Il ministro della Giustizia, che nelle ultime settimane si segnala per un iperattivismo a mio giudizio eccessivo, ha più volte dichiarato e parrebbe si sia impegnato ad abrogare la norma sull'abuso d'ufficio, persino nell'attuale depotenziato testo, perché disposizione che ingenererebbe, nei pubblici ufficiali e negli incaricati di pubblico servizio, una presunta "paura della firma" che, a sua volta, sarebbe foriera di tremendi ritardi nell'attuazione e realizzazione dei progetti del Pnrr. Comprendo che talora abbiamo assistito a una interpretazione davvero zelante, quando non ...

