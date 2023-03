"Non vuoi vederli". I tre tenori del Volo spiazzano Michelle Hunziker (Di giovedì 2 marzo 2023) "Con te il nostro primo debutto internazionale": i tre tenori de Il Volo, ieri ospiti di Michelle Impossible su Canale 5, hanno omaggiato la padrona di casa con la canzone "Michelle ma belle" e ricordando il loro primo incontro con la conduttrice. quando si sono esibiti nel suo programma tedesco ben 14 anni fa. Ieri, ad aprire la seconda puntata del one woman show della Hunziker, sono stati proprio loro. Tra tour, concerti e album, il trio Il Volo è diventato uno dei gruppi musicali più noti e importanti d'Italia. Gli esordi nel nostro Paese, però, non sono stati facilissimi, anzi: "Abbiamo cantato molto spesso all'estero prima di affermarci in Italia", hanno rivelato a Michelle. La conduttrice ha accolto i tre tenori sulle scale della sua ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) "Con te il nostro primo debutto internazionale": i trede Il, ieri ospiti diImpossible su Canale 5, hanno omaggiato la padrona di casa con la canzone "ma belle" e ricordando il loro primo incontro con la conduttrice. quando si sono esibiti nel suo programma tedesco ben 14 anni fa. Ieri, ad aprire la seconda puntata del one woman show della, sono stati proprio loro. Tra tour, concerti e album, il trio Ilè diventato uno dei gruppi musicali più noti e importanti d'Italia. Gli esordi nel nostro Paese, però, non sono stati facilissimi, anzi: "Abbiamo cantato molto spesso all'estero prima di affermarci in Italia", hanno rivelato a. La conduttrice ha accolto i tresulle scale della sua ...

