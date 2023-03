Non tutto va per il verso giusto (Di giovedì 2 marzo 2023) Se tutti elogiamo il gran lavoro in atto per la Bloodline, c’è anche un’altra faccia della medaglia in questa road to Wrestlemania. La storyline che coinvolge Reigns e la sua stable sta funzionando a meraviglia grazie a un’attenta programmazione, tuttavia ci sono wrestler le cui faide sembrano improvvisate ultimamente, tra incoerenze e cambi di direzione improvvisi. Nell’editoriale odierno, prendo a esempio il feud tra Lashley e Lesnar, terminato a un passo da Wrestlemania con i due lottatori indirizzati verso altre rivalità. Il primo scontro tra i due risale alla Rumble 2022, match che serviva come espediente per far arrivare Brock contro Reigns a Wrestlemania in un incontro di unificazione dei titoli. Il secondo round è arrivato una decina di mesi dopo a Crown Jewel in seguito a un attacco diretto di Lesnar a Raw, infine dopo un incrocio alla Rumble 2023 c’è ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 2 marzo 2023) Se tutti elogiamo il gran lavoro in atto per la Bloodline, c’è anche un’altra faccia della medaglia in questa road to Wrestlemania. La storyline che coinvolge Reigns e la sua stable sta funzionando a meraviglia grazie a un’attenta programmazione, tuttavia ci sono wrestler le cui faide sembrano improvvisate ultimamente, tra incoerenze e cambi di direzione improvvisi. Nell’editoriale odierno, prendo a esempio il feud tra Lashley e Lesnar, terminato a un passo da Wrestlemania con i due lottatori indirizzatialtre rivalità. Il primo scontro tra i due risale alla Rumble 2022, match che serviva come espediente per far arrivare Brock contro Reigns a Wrestlemania in un incontro di unificazione dei titoli. Il secondo round è arrivato una decina di mesi dopo a Crown Jewel in seguito a un attacco diretto di Lesnar a Raw, infine dopo un incrocio alla Rumble 2023 c’è ...

