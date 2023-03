Non solo Vecchioni: chi sono i prof che vogliono indottrinare i nostri figli (Di giovedì 2 marzo 2023) Dopo gli attacchi a Valditara, arriva pure la lezione sugli errori di Piantedosi. E viene il sospetto che, più che difendere la loro libertà di espressione, certi prof vogliano rivendicare il diritto di indottrinare gli alunni. Il caso di ieri riguarda Enrico Galiano, docente di Pordenone e scrittore per la casa editrice Garzanti. Che ha voluto dire la sua sulla strage di migranti in Calabria. «Leggerò ai miei studenti», ha scritto su Facebook, «le dichiarazioni del ministro Piantedosi. Hanno dodici anni, i miei studenti. Ed è giusto che sappiano. Lo vedranno da soli che avete fatto arrestare chi voleva salvare delle persone. Poi mandatemi pure la Digos, toglietemi la cattedra». Tranquillo, professore, nessuno manderà la Digos e nessuno le toglierà la cattedra. Ma viene da chiedersi se davvero sia compito dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Dopo gli attacchi a Valditara, arriva pure la lezione sugli errori di Piantedosi. E viene il sospetto che, più che difendere la loro libertà di espressione, certivogliano rivendicare il diritto digli alunni. Il caso di ieri riguarda Enrico Galiano, docente di Pordenone e scrittore per la casa editrice Garzanti. Che ha voluto dire la sua sulla strage di migranti in Calabria. «Leggerò ai miei studenti», ha scritto su Facebook, «le dichiarazioni del ministro Piantedosi. Hanno dodici anni, i miei studenti. Ed è giusto che sappiano. Lo vedranno da soli che avete fatto arrestare chi voleva salvare delle persone. Poi mandatemi pure la Digos, toglietemi la cattedra». Tranquillo,essore, nessuno manderà la Digos e nessuno le toglierà la cattedra. Ma viene da chiedersi se davvero sia compito dei ...

