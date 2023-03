Non si fermano all’alt della polizia, lo schianto dopo l’inseguimento a Mazara del Vallo: morto un 20enne, ricoverata una donna incinta (Di giovedì 2 marzo 2023) Un ragazzo di 20 anni è morto in un incidente mortale questa notte a Mazara del Vallo, nel Trapanese, dopo che l’auto su cui era a bordo con altre tre persone non si è fermata a un posto di blocco della polizia. Ferite in modo grave altre tre persone, secondo il sito locale PrimapaginaMazara, tra cui una donna incinta. La Peugeot su cui viaggiano i quattro ha tentato la fuga inseguita dalla polizia, finché non ha cominciato a sbandare, per poi sbandare e finire a forte velocità contro un muro. La donna ferita è stata portata in eliambulanza all’ospedale di Palermo, mentre gli altri due sono stati ricoverati nell’ospedale di Mazara del Vallo. su Open Leggi ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 marzo 2023) Un ragazzo di 20 anni èin un incidente mortale questa notte adel, nel Trapanese,che l’auto su cui era a bordo con altre tre persone non si è fermata a un posto di blocco. Ferite in modo grave altre tre persone, secondo il sito locale Primapagina, tra cui una. La Peugeot su cui viaggiano i quattro ha tentato la fuga inseguita dalla, finché non ha cominciato a sbandare, per poi sbandare e finire a forte velocità contro un muro. Laferita è stata portata in eliambulanza all’ospedale di Palermo, mentre gli altri due sono stati ricoverati nell’ospedale didel. su Open Leggi ...

