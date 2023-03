“Non mi fido di lui”. Natalia Titova, parole forti su Massimiliano Rosolino: succede dopo 17 anni d’amore (Di giovedì 2 marzo 2023) Insieme da anni sono una delle coppie più affiatate della televisione, eppure tra Massimiliano Rosolino e Natalia Titova qualcosa sembra bollire in pentola: la ha raccontato la ballerina nel corso del programma Nei tuoi panni, in onda su Rai 2, di Mia Ceran. Un amore, il loro, nato a Ballando con le stelle. La loro era di fatto una coppia di danza, ma quell’esperienza li ha portati a diventare una vera e propria coppia nonostante lo scetticismo iniziale. Sono stato proprio i due a raccontare che all’inizio della loro relazione in tanti erano scettici. Proprio perché un amore nato sotto ai riflettori sembrava qualcosa che potesse durate giusto il tempo delle luci della ribalta. E invece no. O almeno così sembrerebbe. Perché, spiega Natalia: “Nell’edizione in cui è ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 2 marzo 2023) Insieme dasono una delle coppie più affiatate della televisione, eppure traqualcosa sembra bollire in pentola: la ha raccontato la ballerina nel corso del programma Nei tuoi p, in onda su Rai 2, di Mia Ceran. Un amore, il loro, nato a Ballando con le stelle. La loro era di fatto una coppia di danza, ma quell’esperienza li ha portati a diventare una vera e propria coppia nonostante lo scetticismo iniziale. Sono stato proprio i due a raccontare che all’inizio della loro relazione in tanti erano scettici. Proprio perché un amore nato sotto ai riflettori sembrava qualcosa che potesse durate giusto il tempo delle luci della ribalta. E invece no. O almeno così sembrerebbe. Perché, spiega: “Nell’edizione in cui è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... virgosuncam : @60svague io mi fido MOLTISSIMO di te e sono certa che sia proprio il mio genere non so perché abbia sempre rimanda… - erikaestanKa : il mio mood dopo la room con Michela ormai le discussioni surgelate non mi condizionano mi fido solo di Michela e S… - SerenaBrownCrew : Una volta su whastapp parlavo con un sacco di persone, adesso le chat con queste 'amiche' sono tutte con il visuali… - kazyalenski : @bwsisart lo guardo quando torno a casa perché ho paura di te e non mi fido della mia capacità di trattenere il pianto - stardmgvnm : >solo scene messe a cavolo e sono solo 30 giorni. Non sappiamo come si svolge la trama e come sono i personaggi, ab… -