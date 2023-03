"Non lo ha detto Mattia Santori": prego? Santori fa calare il gelo in studio (Di giovedì 2 marzo 2023) Mattia Santori è su di giri per il trionfo di Elly Schlein, che contro ogni pronostico ha battuto Stefano Bonaccini nelle primarie ed è diventata la nuova segretaria del Pd. Il capo sardina è quindi tornato a farsi vedere in televisione, essendo un fiero sostenitore della Schlein. Intervenuto a L'aria che tira, la trasmissione di La7 condotta da Myrta Merlino, Santori ha scatenato l'ironia dei social per aver parlato di sé in terza persona. “Non lo dice Mattia Santori - ha dichiarato - lo dicono le 600mila persone che sono andate a votare nei gazebo chiedendo un rinnovamento e dicendo: esistiamo anche se in questi anni nessuno ci ha rappresentato. Questa è la vera sberla alla vecchia dirigenza nazionale e locale del Partito Democratico. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023)è su di giri per il trionfo di Elly Schlein, che contro ogni pronostico ha battuto Stefano Bonaccini nelle primarie ed è diventata la nuova segretaria del Pd. Il capo sardina è quindi tornato a farsi vedere in televisione, essendo un fiero sostenitore della Schlein. Intervenuto a L'aria che tira, la trasmissione di La7 condotta da Myrta Merlino,ha scatenato l'ironia dei social per aver parlato di sé in terza persona. “Non lo dice- ha dichiarato - lo dicono le 600mila persone che sono andate a votare nei gazebo chiedendo un rinnovamento e dicendo: esistiamo anche se in questi anni nessuno ci ha rappresentato. Questa è la vera sberla alla vecchia dirigenza nazionale e locale del Partito Democratico. ...

