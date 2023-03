Non è esagerato dire che la Brexit done serve alla pace (Di giovedì 2 marzo 2023) È una notte del 2012 a Londonderry. Majella O’Donnell sta accompagnando il figlio Philly a Creggan, in periferia. È lì che Philly dovrà essere gambizzato, e sua madre lo sa: lo ha portato lì appost... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di giovedì 2 marzo 2023) È una notte del 2012 a Londonderry. Majella O’Donnell sta accompagnando il figlio Philly a Creggan, in periferia. È lì che Philly dovrà essere gambizzato, e sua madre lo sa: lo ha portato lì appost... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dan__berry : @anitablanco3 Non mi sembra italiano e 80.000 mi sembra esagerato… certo che anche fosse solo uno sarebbe troppo. U… - machitisenti : @orielegfv no è proprio il fatto che ogni volta che lei non si comporta come vuole lui lui non le parla per giorni… - buccarella82 : #oriele ma dai su, che ha mai fatto. Fa quello che facciamo tutte ciclate e in paranoia. Per me non ha sbagliato un… - fannydelaruee : @fans_orianama Oriana avrà sbagliato a parlare con Martina, ma ha semplicemente agito in buona fede e la reazione d… - potente_adoro : RT @ritxhs: È sbagliato che lei stia così per una cosa del genere, troppo esagerato nella reazione non ha provato neanche a capirla dicendo… -