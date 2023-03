"Non è abbastanza grave". Così l'anziana paziente è morta d'infarto (Di giovedì 2 marzo 2023) Il mancato trasferimento da una struttura ospedaliera a un'altra è stato fatale per la paziente, a cui era stato diagnosticato un infarto "non stemi". Scoppia la polemica, e sul caso intervenie anche il presidente della Regione Umbria Leggi su ilgiornale (Di giovedì 2 marzo 2023) Il mancato trasferimento da una struttura ospedaliera a un'altra è stato fatale per la, a cui era stato diagnosticato un"non stemi". Scoppia la polemica, e sul caso intervenie anche il presidente della Regione Umbria

