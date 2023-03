Nola | blitz in un’azienda di alimenti | sequestrati due quintali cibo

(Di giovedì 2 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI militari della stazione Carabinieri Forestale di Marigliano, insieme al personale Asl di Marigliano e della Medicina del Lavoro di Pomigliano D’Arco, hanno effettuato ail controllo di una attività dedita alla produzione, preparazione, confezionamento e distribuzione difreschi e congelati. Al termine dei controlli, eseguiti nell’ambito di un più ampio piano di verifiche disposte dal comando del Gruppo carabinieri Forestale di Napoli, duediche secondo gli investigatori sarebbero stati confezionati con l’utilizzo di acqua priva di documentazione che ne accertasse la salubrità, sono stati posti sotto sequestro per la successiva distruzione. Nella prosecuzione del controllo, in un’area di 400 metro all’esterno della ditta, si rinvenivano in stato di ...

