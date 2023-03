Nokia G22 | smartphone low cost riparabile dall' utente

(Di giovedì 2 marzo 2023) Il nuovo G22 è il primoprogettato appositamente per essere facilmente. Grazie alla collaborazione con iFixit (comunità globale volta a promuovere la riparazione dei dispositivi elettronici)...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitscienza : Rivoluzione tech: presentato il Nokia G22, il primo smartphone riparabile dal cliente - fabionieddutech : Nokia G22 scheda tecnica: Il Nokia G22 è uno smartphone economico ma affidabile con una grande batteria e funzional… - DueNotizie : Nokia G22: «Ho perso moglie e tre figli, è tutta colpa mia» - Tuttoinfor : HMD Global ha presentato tre nuovi smartphone, il Nokia C22, Nokia C32 e il primo smartphone riparabile in autonomi… - annamariamoscar : Contro l’obsolescenza programmata Nokia lancia uno smartphone riparabile col fai-da-te -

Con questi presupposti il marchio torna sul mercato con uno smartphone nuovo di zecca e con delle novità incredibili! Oggi è stato presentato il(insieme ai modelli C22 e C32 ) al Mobile ...Lo ha capito benecon il suo, uno smartphone progettato per essere riparabile e dal costo più che accessibile, 189 euro. A stupire non è tanto il prezzo del telefono, che non è alto, ma il ...Al Mobile World Congress 2023 di Barcellona HDM Global, azienda finlandese proprietaria del marchioha presentato tre nuovi modelli di smartphone economici: il, ilC22 e ilC32 . Il primo ha la particolarità di essere riparabile dall'utente , velocemente e con strumenti comuni, grazie ad una collaborazione con iFixit. Gli altri due si ...

Lanciato il nuovo smartphone targato Nokia. Pensate: a differenza di tanti altri ha persino un kit di riparazione fai da te!Passeggiando tra gli stand del Mobile World Congress, dove un tempo c’era chi vendeva custodie e vetri rinforzati, ora troviamo aziende che producono kit con ricambi per riparare a casa telefoni. Ci s ...