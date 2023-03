Noipa cedolino marzo 2023: ecco il calendario dei pagamenti (Di giovedì 2 marzo 2023) Ufficializzato il calendario di pagamenti per il cedolino Noipa di marzo 2023. Il pagamento arriverà solo nell’ultima settimana del mese. Il comparto scuola è quello che, prima di altri, vedrà l’accredito sul proprio conto corrente. I giorni chiave saranno il 23 marzo e il 27 marzo. Le date per il pagamento Noipa cedolino marzo 2023 23/03/2023, data in cui saranno esigibili gli arretrati di stipendi per i docenti ed il personale ausiliare e tecnico-amministrativo. 24/03/2023, è previsto il pagamento della rata ordinaria per i dipendenti pubblici del comparto Sanità; dal 27/03/2023, data esigibilità per il ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 2 marzo 2023) Ufficializzato ildiper ildi. Il pagamento arriverà solo nell’ultima settimana del mese. Il comparto scuola è quello che, prima di altri, vedrà l’accredito sul proprio conto corrente. I giorni chiave saranno il 23e il 27. Le date per il pagamento23/03/, data in cui saranno esigibili gli arretrati di stipendi per i docenti ed il personale ausiliare e tecnico-amministrativo. 24/03/, è previsto il pagamento della rata ordinaria per i dipendenti pubblici del comparto Sanità; dal 27/03/, data esigibilità per il ...

