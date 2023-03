No! Zelensky non ha preteso che i figli degli statunitensi vadano a combattere in Ucraina (Di giovedì 2 marzo 2023) «Gli Stati Uniti dovranno inviare i loro figli e le loro figlie esattamente nella stessa maniera in cui li stiamo mandando noi, e dovranno combattere. E moriranno, Dio non voglia». Questo è il contenuto di una citazione che viene attribuita al presidente ucraino Volodymyr Zelensky da numerosi utenti social. Insomma, il leader di Kiev avrebbe detto che i giovani statunitensi dovrebbero andare a morire per l’Ucraina. In verità, però, la clip è stata decontestualizzata. Il senso cambia completamente quando si considera la circostanza a cui Zelensky attribuiva il suo discorso. Vediamo tutto nel dettaglio. Per chi ha fretta Secondo numerosi post su Facebook, il presidente ucraino avrebbe preteso che i figli degli ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 marzo 2023) «Gli Stati Uniti dovranno inviare i loroe le loroe esattamente nella stessa maniera in cui li stiamo mandando noi, e dovranno. E moriranno, Dio non voglia». Questo è il contenuto di una citazione che viene attribuita al presidente ucraino Volodymyrda numerosi utenti social. Insomma, il leader di Kiev avrebbe detto che i giovanidovrebbero andare a morire per l’. In verità, però, la clip è stata decontestualizzata. Il senso cambia completamente quando si considera la circostanza a cuiattribuiva il suo discorso. Vediamo tutto nel dettaglio. Per chi ha fretta Secondo numerosi post su Facebook, il presidente ucraino avrebbeche i...

