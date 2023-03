No, Zelensky non ha chiesto agli Stati Uniti soldati per la guerra in Ucraina (Di giovedì 2 marzo 2023) Il 1° marzo 2023 su Facebook è stato pubblicato un’immagine che riporta una presunta dichiarazione rilasciata da Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino avrebbe dichiarato «Gli Stati Uniti dovranno mandare i loro figli e le loro figlie esattamente nello stesso modo in cui mandiamo nostri i figli e figlie in guerra e dovranno combattere… e moriranno…». Nella stessa immagine compare anche un commento di critica in cui si afferma che Zelensky, dopo aver chiesto armi per difendersi dall’invasione russa, ora «passa allo step successivo: alla carne da cannone». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il presidente ucraino non hai mai fatto richiesta di soldati statunitensi nella guerra in ... Leggi su facta.news (Di giovedì 2 marzo 2023) Il 1° marzo 2023 su Facebook è stato pubblicato un’immagine che riporta una presunta dichiarazione rilasciata da Volodymyr. Il presidente ucraino avrebbe dichiarato «Glidovranno mandare i loro figli e le loro figlie esattamente nello stesso modo in cui mandiamo nostri i figli e figlie ine dovranno combattere… e moriranno…». Nella stessa immagine compare anche un commento di critica in cui si afferma che, dopo averarmi per difendersi dall’invasione russa, ora «passa allo step successivo: alla carne da cannone». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Il presidente ucraino non hai mai fatto richiesta distatunitensi nellain ...

