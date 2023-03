No, questa non è una foto scattata in Antartide nel secolo scorso (Di giovedì 2 marzo 2023) Il 18 febbraio 2023 è stato pubblicato su Facebook un post contenente un’immagine che sembra mostrare una grande struttura sferica ricoperta dal ghiaccio, con intorno diverse persone che la osservano. Nel post compare anche un testo in cui si afferma che la scena in questione si sarebbe verificata in Antartide tra il 1945 e il 1950. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. L’immagine oggetto di analisi non mostra una scena reale fotografata in Antartide, ma è in realtà una creazione digitale realizzata da un artista digitale di nome Zach Heishman e condivisa insieme ad altre sue realizzazioni simili sulla pagina Facebook AI Art Universe, che si presenta come uno spazio social dedicato all’uso dell’intelligenza artificiale nelle arti figurative. Contattato dai colleghi di Reuters, Heishman ha ... Leggi su facta.news (Di giovedì 2 marzo 2023) Il 18 febbraio 2023 è stato pubblicato su Facebook un post contenente un’immagine che sembra mostrare una grande struttura sferica ricoperta dal ghiaccio, con intorno diverse persone che la osservano. Nel post compare anche un testo in cui si afferma che la scena in questione si sarebbe verificata intra il 1945 e il 1950. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. L’immagine oggetto di analisi non mostra una scena realegrafata in, ma è in realtà una creazione digitale realizzata da un artista digitale di nome Zach Heishman e condivisa insieme ad altre sue realizzazioni simili sulla pagina Facebook AI Art Universe, che si presenta come uno spazio social dedicato all’uso dell’intelligenza artificiale nelle arti figurative. Contattato dai colleghi di Reuters, Heishman ha ...

