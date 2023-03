Niente cellulare in classe: i ragazzi li ripongono dentro una scatola e li riprendono a fine lezione (Di giovedì 2 marzo 2023) La circolare con il divieto di utilizzo dei cellulari in classe in diversi casi ha subito prodotto i suoi frutti. Ad Oristano, nelle classi di scuola secondaria, gli smartphone dei ragazzi sono requisiti e riposti in una scatola. Al termine della lezione i ragazzi potranno riprendere il proprio device. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 2 marzo 2023) La circolare con il divieto di utilizzo dei cellulari inin diversi casi ha subito prodotto i suoi frutti. Ad Oristano, nelle classi di scuola secondaria, gli smartphone deisono requisiti e riposti in una. Al termine dellapotranno riprendere il proprio device. L'articolo .

