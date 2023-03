“Neymar mi ha chiesto di fare una cosa a 3 con la mia gemella” | la rivelazione della star di Onlyfans

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 marzo 2023) Arriva dalla casa dell’edizione brasiliana del Grande Fratello la nuova scottantesul conto diJr. A parlare è la giovane moKey Alves, ex pallavolista 23enne oradi, che, chiacchierando con un compagno, ha dichiarato di aver ricevuto una proposta hot da parte del calciatore brasiliano ora in forze al Psg. “Saimi ha detto? Che volevasesso con entrambe: mi hadiun incontro sessuale con me e mia sorella”, ha detto Alves. Quindi ha aggiunto che non ha affatto gradito il riferimento alla sua: “E’ stato un errore. Se mi avesse mandato un messaggio, sarei volata subito a Parigi”, ha spiegato. Al momento da ...