Neven Spahija | nuovo coach di Umana Reyer Venezia | si confessa

(Di giovedì 2 marzo 2023) Una vittoria in Lega Basket A contro Carpegna Prosciutto Pesaro e una sonora sconfitta nei quarti di finale della Coppa Italia 2023 di pallacanestro contro Virtus Segafredo Bologna. In questa settimana, invece,dovrà vedersela contro una ritrovata Dinamo Sassari in Sardegna con l’obiettivo di risalire prontamente in classifica. È una bella sfida, quella della Laguna, per, headche da meno di un mese ha preso il posto di De Raffaele sulla panchina dei veneti. Recentemente, il mister croato si èto in una bella intervista toccando diversi temi. Le dichiarazioni di, l’uomo che deve portare più in alto...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SportandoIT : Neven Spahija: Primo pensiero è come migliorare il gioco della Reyer in attacco e difesa -

Venezia, fresca da un'ottima vittoria sotto il nuovo coach, è la mina vagante del torneo. Tortona - Trento 71 - 65 Tortona, la squadra che nessuno vuole incontrare, vince con la ...Appuntamento settimanale con Francesco Rigo e con l'Umana Reyer Venezia. La squadra riprende la marcia bagnando l'esordio in panchina di coachcon la vittoria per 93 - 77 contro la Carpegna Pesaro in un match mai in discussione per la grande concentrazione degli orogranata per tutti i 40 . La vittoria della Reyer Il quintetto ...Venezia è tornata alla vittoria nella Serie A1 dopo quattro k.o. consecutivi e, per coach, si è trattato di un esordio trionale: 93 - 77 su Pesaro , con un distacco di +16 che poteva essere ben più ampio. Il primo quarto, infatti, è terminato 28 - 7 in favore dei padroni di ...

Neven Spahija: Primo pensiero è come migliorare il gioco della Reyer in attacco e difesa Sportando

Marco Spissu è rientrato dalla Nazionale con un infortunio alla spalla ma vuole scendere in campo nella prossima sfida dell'Umana Reyer Venezia. Nell'anticipo di domani ...Nell'anticipo della 20esima giornata di LBA, in programma sabato 4 marzo alle 20:30 al PalaSerradimigni di Sassari, l'Umana Reyer sfida i padroni di casa della Dinamo che ...