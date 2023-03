(Di giovedì 2 marzo 2023) Dramma per una famiglia italiana trasferitasi in Belgio per motivi di lavoro. Una bimba di soli sei mesi è morta in circostanze tutte da chiarire, dopo il trasferimento in ospedale per una frattura al cranio che sarebbe avvenuta in un...

Laera figlia di una donna di Carmiano, trasferitasi per motivi di lavoro. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta, nella giornata di mercoledì, per far luce su quanto accaduto alla piccola ......bimba di sei mesi in un asilo in Belgio: non si esclude l'infanticidio 02/03/2023 - 13:31 Redazione Cronaca 0 44 BELGIO - Tragedia in Belgio: unadi sei mesi è morta dopo aver battuto ...BELGIO/ CARMIANO (Lecce) " È stata aperta un'inchiesta sulla morte di una bimba di soli 6 mesi, figlia di una giovane coppia di emigranti salentini, deceduta in ospedale dopo avere riportato la ...

Neonata muore all'asilo: si indaga per aggressione e percosse EuropaToday

La tragedia è avvenuta a Kessel-Lo, in Belgio: la piccola, figlia di una donna italiana, è deceduta in ospedale a causa di una frattura al cranio ...La tragedia è avvenuta mentre la piccola, figlia di una famiglia italiana che è in Belgio per lavoro, era con la baby sitter in un asilo nido ...