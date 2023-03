Nel milanese - La banda dei fari colpisce ancora (Di giovedì 2 marzo 2023) La banda dei fari torna a colpire. L'ultima segnalazione ci arriva da un Comune alle porte di Milano, dove una serie di auto posteggiate allo scoperto sono state scavate agli angoli del frontale e private dei proiettori da un manipolo di delinquenti, pronti a vandalizzare per poi rivendere i pezzi. Una storia che, purtroppo, ciclicamente si ripete. Come agiscono. In passato, abbiamo più volte dato conto di episodi del genere. Mostrandovi, tra l'altro, il modus operandi tipico di questi malfattori, capaci di colpire nel giro di minuti, se non meno: tempo fa circolava un video in cui i fari di una Porsche Panamera venivano smontati in 45 secondi. In effetti, l'operazione è relativamente semplice, per chi è del mestiere. Armati solitamente di un seghetto a batteria, i ladri applicano un taglio di pochi centimetri all'altezza dell'attacco ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 2 marzo 2023) Ladeitorna a colpire. L'ultima segnalazione ci arriva da un Comune alle porte di Milano, dove una serie di auto posteggiate allo scoperto sono state scavate agli angoli del frontale e private dei proiettori da un manipolo di delinquenti, pronti a vandalizzare per poi rivendere i pezzi. Una storia che, purtroppo, ciclicamente si ripete. Come agiscono. In passato, abbiamo più volte dato conto di episodi del genere. Mostrandovi, tra l'altro, il modus operandi tipico di questi malfattori, capaci di colpire nel giro di minuti, se non meno: tempo fa circolava un video in cui idi una Porsche Panamera venivano smontati in 45 secondi. In effetti, l'operazione è relativamente semplice, per chi è del mestiere. Armati solitamente di un seghetto a batteria, i ladri applicano un taglio di pochi centimetri all'altezza dell'attacco ...

