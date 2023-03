Nei guai anche i vertici della sanità bergamasca: “Sulla pandemia omissioni e falsità in atti pubblici” (Di giovedì 2 marzo 2023) Bergamo. Secondo la maxi consulenza del microbiologo Andrea Crisanti, incaricato dai pm di Bergamo, la riapertura del pronto soccorso dell’ospedale di Alzano non incise particolarmente Sulla diffusione dell’epidemia in Valseriana. L’avere smontato quello che era diventato una sorta di ‘luogo comune’ Sulla pandemia, non risponde però a un altro interrogativo: come venne gestita l’emergenza all’interno dell’ospedale diventato uno dei simboli della prima drammatica ondata Covid? Tra i 17 indagati dalla procura di Bergamo ci sono anche il direttore generale dell’Asst Bergamo Est Francesco Locati, l’allora direttore sanitario Roberto Cosentina e l’allora dirigente medico Giuseppe Marzulli (all’Asst Bergamo Est fa riferimento l’ospedale di Alzano). Quest’ultimo nome, per certi versi, potrebbe sorprendere, ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 2 marzo 2023) Bergamo. Secondo la maxi consulenza del microbiologo Andrea Crisanti, incaricato dai pm di Bergamo, la riapertura del pronto soccorso dell’ospedale di Alzano non incise particolarmentediffusione dell’epidemia in Valseriana. L’avere smontato quello che era diventato una sorta di ‘luogo comune’, non risponde però a un altro interrogativo: come venne gestita l’emergenza all’interno dell’ospedale diventato uno dei simboliprima drammatica ondata Covid? Tra i 17 indagati dalla procura di Bergamo ci sonoil direttore generale dell’Asst Bergamo Est Francesco Locati, l’allora direttore sanitario Roberto Cosentina e l’allora dirigente medico Giuseppe Marzulli (all’Asst Bergamo Est fa riferimento l’ospedale di Alzano). Quest’ultimo nome, per certi versi, potrebbe sorprendere, ...

