Negli Usa le Elly Schlein hanno già stufato: il caso di Chicago (Di giovedì 2 marzo 2023) Speciale zuppa di Porro internazionale. Grazie a un nostro amico analista che vuole mantenere l’anonimato, il commento degli articoli tratti dai giornali stranieri. In un mondo occidentale sempre più globalizzato non mancano fenomeni con caratteristiche analoghe che spuntano qua e là sulle scene delle liberlademcorazie europee e nordamericane. Così il caso del sindaco uscente di Chcago Lori Lightfoot sembra quasi rispondere ai quesiti che ci si pongono in questi giorni sulla nostra situazione politica. La Lightfoot nera, gay aveva vinto nel 2019 sull’onda di sentimenti molto liberal le elezioni nella sua città sfidando un establishment politico democratico consolidato (quello che aveva prodotto il precedente sindaco Rahm Israel Emanuel e il suo stretto alleato – via David Axelrod – Barack Obama). Oggi però nelle primarie tenute in questi giorni ha perso la corsa ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 2 marzo 2023) Speciale zuppa di Porro internazionale. Grazie a un nostro amico analista che vuole mantenere l’anonimato, il commento degli articoli tratti dai giornali stranieri. In un mondo occidentale sempre più globalizzato non mancano fenomeni con caratteristiche analoghe che spuntano qua e là sulle scene delle liberlademcorazie europee e nordamericane. Così ildel sindaco uscente di Chcago Lori Lightfoot sembra quasi rispondere ai quesiti che ci si pongono in questi giorni sulla nostra situazione politica. La Lightfoot nera, gay aveva vinto nel 2019 sull’onda di sentimenti molto liberal le elezioni nella sua città sfidando un establishment politico democratico consolidato (quello che aveva prodotto il precedente sindaco Rahm Israel Emanuel e il suo stretto alleato – via David Axelrod – Barack Obama). Oggi però nelle primarie tenute in questi giorni ha perso la corsa ...

