' Ndrangheta | Dia confisca in Lombardia 5 società e 3 case a imprenditore

(Di giovedì 2 marzo 2023) La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un provvedimento dinei confronti di uncalabrese attivo nel settore dei trasporti in. Già condannato per associazione...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... wltv6 : 28 febbraio 2023 - Beni, denaro e società per un valore di 13 milioni di euro sono stati definitivamente confiscati… -

Gli accertamenti eseguiti dellahanno consentito di rivelare che l'imprenditore tramite le proprie società, sarebbe riuscito secondo l'accusa, ad acquisire il controllo di gran parte dell'...Gli accertamenti eseguiti dallahanno consentito di rilevare come l'imprenditore, tramite le proprie società, fosse riuscito secondo l'ipotesi accusatoria, ad acquisire il controllo di gran parte ...Leggi anche Relazione della: la mafia non c'è più e l'antimafia indaga sugli anni '90 Il boss ...Graviano si parla di tutto ma non di chi ha ucciso i due carabinieri In pratica la '...

'Ndrangheta: la Dia confisca società, appartamenti, magazzini e 700mila euro a un autotrasportatore Bresciaoggi

La Dia ha posto i sigilli a 5 società e a beni immobili e mobili riconducibili all'imprenditore. È stato già condannato per narcotraffico ...LATINA – La Commissione parlamentare antimafia ha pubblicato la relazione sulla scorsa legislatura, dedicando un paragrafo all’area di Latina e al sud pontino. Le numerose notizie riguardanti gli arre ...