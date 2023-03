‘Ndrangheta a Verona: condanna di 30 anni per il boss e il fratello del “Clan Giardino” (Di giovedì 2 marzo 2023) Scoperta un’organizzazione di stampo mafioso collegata all’Ndrangheta calabrese in provincia di Verona. A stabilirlo è stato il Tribunale scaligero, presieduto da Pasquale Laganà, con la tanto attesa sentenza emessa ieri sera, intorno alle 21, a carico di 23 imputati, accusati di aver operato illecitamente, a vario titolo, a favore del cosiddetto “Clan Giardino”, aderente all’organizzazione criminale ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Scoperta un’organizzazione di stampo mafioso collegata all’Ndrangheta calabrese in provincia di. A stabilirlo è stato il Tribunale scaligero, presieduto da Pasquale Laganà, con la tanto attesa sentenza emessa ieri sera, intorno alle 21, a carico di 23 imputati, accusati di aver operato illecitamente, a vario titolo, a favore del cosiddetto “”, aderente all’organizzazione criminale ... TAG24.

