Navigazione satellitare e tutela del patrimonio culturale L’accordo Asi-Dis

(Di giovedì 2 marzo 2023) Orbite e istituzioni sempre più vicine. È stato siglato un nuovo accordo tra l’Agenzia spaziale italiana (Asi) e il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) in merito alle regole di accesso al programma europeo diGalileo. Ad apporre la firma sono stati rispettivamente il presidente dell’Asi, Giorgio Saccoccia, e la direttrice del Dis, Elisabetta Belloni.programmatico riguarda in particolare gli interventi riconducibili alla ricerca, allo sviluppo e alla sicurezza per il sistema-Paese, che hanno come oggetto lo sviluppo, all’interno del programma europeo diGalileo, delle capacità necessarie a consentire l’utilizzo del servizio Public regulated service (Prs). Ovvero, un servizio erogato sotto il controllo governativo, destinato soltanto a utenti autorizzati. Strategia nazionale di ...