Naufragio sulle coste calabresi | tra le vittime la capitana della Nazionale di Hockey del Pakistan

(Di giovedì 2 marzo 2023) Anche una campionessa ditra ledello sfortunatoCalabria, a Crotone. (leggi qui) Shaida Raza aveva 27 anni ed era il capitanoFemminile didel. Viaggiava sul barcone insieme ad altre persone poi morte con lei. La stessa Federa ne da notizia ed esprime il suo cordoglio. La ragazza ha rappresentato il suo Paese in varie competizioni internazionali e giocava con il Balochistan United. Come riporta la stampa sul web, la ragazza stava probabilmente passando un periodo difficile, dopo aver divorziato da suo marito e rimasta sola con sua figlia. Quest’ultima non era con lei sul barcone partito dalla ...