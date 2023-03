Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Formalmente la Procura di Crotone sta indagando solo sul naufragio di domenica scorsa a Cutro, ma non è escluso che… - Agenzia_Ansa : La Procura della Repubblica di Crotone ha chiesto alla Guardia costiera e alla Guardia di finanza gli atti relativi… - DzheringRuslan : RT @repubblica: Naufragio migranti, la procura di Crotone apre un fascicolo di inchiesta contro ignoti sui soccorsi [dai nostri inviati Dar… - fisco24_info : Naufragio, Procura indaga su ritardi soccorsi: (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - Dopo i silenzi, gli… - News24_it : Naufragio, Procura indaga su ritardi soccorsi -

Il presidente Mattarella alla camera ardente delle vittime deldi Cutro e poi all'ospedale di Crotone tra due ali di folla che grida: "Giustizia". Oggi a ... Un'altraindaga invece per ...Noi chiediamo alladella Repubblica di verificare se ci sono delle responsabilità, ovvero se qualcuno nella catena di comando a livelli alti non ha alzato il telefono per dire a quelle ...... ladella Repubblica di Crotone ha chiesto alla Guardia costiera e alla Guardia di Finanza gli atti relativi alla loro attività nelle ore antecedenti il, come si è appreso in ...

Naufragio, Procura indaga su ritardi soccorsi Adnkronos

(Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - Dopo i silenzi, gli scaricabarili, le sottovalutazioni sui soccorsi nella notte del naufragio di Steccato di Cutro (Crotone), costato la vita a 67 vitti ...Nell'ambito delle indagini, sentita la Guardia di Finanza. Convalidato il fermo dei presunti scafisti, compreso il 17enne H.I. Aperta un’inchiesta in procura a Crotone sui soccorsi nei confronti del b ...