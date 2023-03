Naufragio migranti,Lollobrigida: su Piantedosi no polemica governo (Di giovedì 2 marzo 2023) Il ministro dell'Interno Piantedosi "non ha alcuna responsabilità" sul Naufragio di Steccato di Cutro di domenica mattina, e "non c'è alcuna polemica all'interno del governo e della maggioranza nei ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023) Il ministro dell'Interno"non ha alcuna responsabilità" suldi Steccato di Cutro di domenica mattina, e "non c'è alcunaall'interno dele della maggioranza nei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Sette ore sono trascorse tra l'avvistamento del barcone carico di migranti e il suo naufragio a cento metri dalla c… - localteamtv : Crotone, le urla strazianti di una donna soccorsa dai medici alla camera ardente per le vittime del naufragio… - Agenzia_Ansa : Sale a 67 il numero delle vittime del naufragio del barcone carico di migranti nelle acque di Steccato di Cutro. L'… - ioconsigliere : Gardini & Co sul naufragio: Perchè non si fermano in Grecia. L'obiettivo dei migranti è il nord Europa, fermarsi… - Balu875651831 : RT @fattoquotidiano: Negli atti due versioni incompatibili e la conferma della telefonata, che smentisce Salvini #Crotone -