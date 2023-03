Naufragio migranti: trovato altro corpo senza vita, è il 68mo (Di giovedì 2 marzo 2023) E' stato trovato nel pomeriggio il corpo di un'altra vittima del Naufragio del barcone carico di migranti verificatosi all'alba di domenica scorsa a Steccato di Cutro, nel Crotonese. Si tratta di un ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023) E' statonel pomeriggio ildi un'altra vittima deldel barcone carico diverificatosi all'alba di domenica scorsa a Steccato di Cutro, nel Crotonese. Si tratta di un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Mattarella a Crotone, un'abitante: 'devono essere aiutati tutti, stranieri e non stranieri' #sergiomattarella… - ultimora_pol : Crotone, Sergio #Mattarella rende omaggio alle vittime del naufragio. La folla lo accoglie tra gli applausi: 'Ci si… - localteamtv : Crotone, le urla strazianti di una donna soccorsa dai medici alla camera ardente per le vittime del naufragio… - Vanganel : RT @localteamtv: Crotone, torna a parlare il medico soccorritore Orlando Amodeo dopo la dichiarazioni in tv: 'Chi si sente attaccato dovreb… - MicheleBrignone : RT @fondazioneoasis: Il naufragio dei migranti a #Cutro chiama tutti a un’assunzione di responsabilità: l'#immigrazione è innanzitutto un f… -

Che cos'è Frontex La controversa agenzia di frontiera dell'Unione Europea ha avuto un ruolo anche nel naufragio in ... Sui migranti l'Europa abbia la stessa unità dimostrata con l'Ucraina Il naufragio di Cutro ha smosso ancora una volta le coscienze. Ma tutti sono più o meno convinti che l'...si preferisce l'intervento di polizia La nuova strategia europea per i rimpatri dei migranti ... Naufragio migranti: trovato altro corpo senza vita, è il 68mo E' stato trovato nel pomeriggio il corpo di un'altra vittima del naufragio del barcone carico di migranti verificatosi all'alba di domenica scorsa a Steccato di Cutro, nel Crotonese. Si tratta di un uomo di età compresa tra i 30 ed i 40 anni. Sale così a 68 il ... La controversa agenzia di frontiera dell'Unione Europea ha avuto un ruolo anche nelin ...Ildi Cutro ha smosso ancora una volta le coscienze. Ma tutti sono più o meno convinti che l'...si preferisce l'intervento di polizia La nuova strategia europea per i rimpatri dei...E' stato trovato nel pomeriggio il corpo di un'altra vittima deldel barcone carico diverificatosi all'alba di domenica scorsa a Steccato di Cutro, nel Crotonese. Si tratta di un uomo di età compresa tra i 30 ed i 40 anni. Sale così a 68 il ... Naufragio di migranti, Mattarella ed Elly Schlein a Crotone. Si indaga sui soccorsi - Cronaca Agenzia ANSA Sui migranti l'Europa abbia la stessa unità dimostrata con l'Ucraina Il naufragio di Cutro ha smosso ancora una volta le coscienze. Ma tutti sono più o meno convinti che l'Ue non metterà in campo una soluzione reale neanche questa volta. La solidarietà tradita deve ... Strage migranti, morta anche campionessa pachistana Nella strage di migranti di fronte alle coste calabresi è morta anche Shaida Raza: 27 anni, era calciatrice e giocatrice di hockey su prato ... Il naufragio di Cutro ha smosso ancora una volta le coscienze. Ma tutti sono più o meno convinti che l'Ue non metterà in campo una soluzione reale neanche questa volta. La solidarietà tradita deve ...Nella strage di migranti di fronte alle coste calabresi è morta anche Shaida Raza: 27 anni, era calciatrice e giocatrice di hockey su prato ...