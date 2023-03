Naufragio migranti, Salvini durissimo in conferenza stampa: “Attaccare chi rischia la vita in mare per salvarne altre è volgare” (Di giovedì 2 marzo 2023) Matteo Salvini in conferenza stampa alla Fondazione Luigi Einaudi. “Quando la politica e il giornalismo si presta a fare inchiesta e tira in ballo pezzi di stato ne va in mezzo l’Italia. Se si insultano il sacrificio e la generosità delle 10200 uomini e donne della Guardia Costiera io non ci sto. Se si titola che la Guardia Costiera ha fatto morire o ha lasciato morire i migranti commette uno scempio vergognoso. Quando si attaccano uomini e donne che rischiano la vita in mare per gli altri è volgare. I giornalisti dovrebbero studiarsi i dossier prima di fare domande. È volgare”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Matteoinalla Fondazione Luigi Einaudi. “Quando la politica e il giornalismo si presta a fare inchiesta e tira in ballo pezzi di stato ne va in mezzo l’Italia. Se si insultano il sacrificio e la generosità delle 10200 uomini e donne della Guardia Costiera io non ci sto. Se si titola che la Guardia Costiera ha fatto morire o ha lasciato morire icommette uno scempio vergognoso. Quando si attaccano uomini e donne cheno lainper gli altri è. I giornalisti dovrebbero studiarsi i dossier prima di fare domande. È”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Sette ore sono trascorse tra l'avvistamento del barcone carico di migranti e il suo naufragio a cento metri dalla c… - localteamtv : Crotone, le urla strazianti di una donna soccorsa dai medici alla camera ardente per le vittime del naufragio… - Agenzia_Ansa : Sale a 67 il numero delle vittime del naufragio del barcone carico di migranti nelle acque di Steccato di Cutro. L'… - fattoquotidiano : Naufragio migranti, Salvini durissimo in conferenza stampa: “Attaccare chi rischia la vita in mare per salvarne alt… - Massimo85426130 : RT @localteamtv: Preghiera davanti al palazzetto dello sport di Crotone: cittadini recitano rosario #Crotone #migranti #naufragio #localtea… -