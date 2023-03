Naufragio migranti | la procura di Crotone ora indaga sui soccorsi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Sette ore sono trascorse tra l'avvistamento del barcone carico di migranti e il suo naufragio a cento metri dalla c… - ultimora_pol : Crotone, Sergio #Mattarella rende omaggio alle vittime del naufragio. La folla lo accoglie tra gli applausi: 'Ci si… - localteamtv : Crotone, le urla strazianti di una donna soccorsa dai medici alla camera ardente per le vittime del naufragio… - cps_ong : RT @campagna070: Di fronte alla tragedia umana e morale dei migranti morti nel naufragio, vogliamo esprimere il nostro cordoglio per le vit… - LaSabri05506139 : RT @elio_vito: C’è un (altro) aspetto inquietante nella tragedia di Crotone. Non si riesce a recuperare la parte dello scafo sommersa con p… -

La Procura di Crotone indaga sulla catena dei soccorsi per il tragicodiavvenuto nella notte tra sabato e domenica. Come fa sapere l'Adnkronos, i magistrati hanno aperto un nuovo fascicolo, al momento contro ignoti. La delega è stata data dal ...... sulla Costa ionica, uccidendo almeno 67. I magistrati guidati dal procuratore Giuseppe ...ha segnalato la presenza dell'imbarcazione a quaranta miglia dalla costa - e il momento del. ...... secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, dovrebbe riferire il 7 marzo alla Camera ed il giorno successivo al Senato suldella nave deia Cutro in Calabria. .

Naufragio migranti Crotone, Procura apre inchiesta su macchina soccorsi Adnkronos

Il gip presso il Tribunale dei minorenni di Catanzaro ha convalidato il fermo di I.H, 17 anni pakistano, considerato uno degli scafisti dell'imbarcazione naufragata domenica 26 febbraio a Steccato di ...passata dal 20 al 7,5 per cento di salvataggi rispetto al totale degli sbarchi in Italia. A dimostrazione che non è l’attività delle navi Ong in mare a influire sul numero dei migranti che partono».