Naufragio migranti | informativa Piantedosi al Senato l' 8 marzo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Sette ore sono trascorse tra l'avvistamento del barcone carico di migranti e il suo naufragio a cento metri dalla c… - localteamtv : Crotone, le urla strazianti di una donna soccorsa dai medici alla camera ardente per le vittime del naufragio… - Agenzia_Ansa : Sale a 67 il numero delle vittime del naufragio del barcone carico di migranti nelle acque di Steccato di Cutro. L'… - MiaomiaoCh : RT @localteamtv: Mattarella a Crotone, un'abitante: 'devono essere aiutati tutti, stranieri e non stranieri' #sergiomattarella #migranti #n… - il_kuzzo : RT @DomaniGiornale: Sul naufragio di #Cutro, gli atti confermano quanto Domani ha ricostruito su quelle ore nelle quali la Guardia di finan… -

... secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, dovrebbe riferire il 7 marzo alla Camera ed il giorno successivo al Senato suldella nave deia Cutro in Calabria.- - > Mattarella in raccoglimento davanti alle bare deiannegati al largo di Crotone - Ansa / Ufficio stampa Quirinale . "Vogliamo giustizia per ...delle vittime finora ritrovate del...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è trattenuto in raccoglimento davanti alle bare raccolte nella camera ardente che è stata allestita nel palazzetto dello sport di Crotone. Il capo ...

Naufragio dei migranti, Salvini ha organizzato una conferenza stampa per rispondere agli attacchi ricevuti e letti nelle ultime ore.Il Presidente della Repubblica ha reso omaggio, a Crotone, alle vittime del naufragio avvenuto al largo delle coste di Steccato di Cutro domenica ...