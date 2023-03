Naufragio migranti Crotone | oggi Mattarella alla camera ardente

(Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica Sergiosaràdove andrà a rendere omaggio alle 67 vittime deldi Steccato di Cutro di domenica mattina. Il Capo dello Stato si recherà anche brevemente in ospedale dove salterà alcuni dei superstiti rimasti feriti. Questa mattina, presso il carcere minorile di Catanzaro, si terrà l’interrogatorio di garanzia di Hassnan I., il pakistano di 17 anni arrestato domenica, insieme con altri due uomini, con l’accusa di avere guidato l’imbarcazione naufragata domenica mattina. Secondo i magistrati il ragazzo, insieme con Arslan Khalid, anche lui pakistano, il cui arresto è stato convalidato ieri, avrebbe gestito “gli spostamenti deiin territorio turco fino all’imbarco sulla prima imbarcazione”. Inoltre per i pm sarebbe ...

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà oggi a Crotone per rendere omaggio alle vittime del naufragio dell'imbarcazione su cui viaggiava un gruppo di migranti. Il naufragio ha provocat ...