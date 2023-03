Naufragio | esposto dei parlamentari di Avs | ' I responsabili vengano perseguiti'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Naufragio migranti, Cucchi-Bonelli-Fratoianni: esposto alla Procura di Roma - News24_it : Naufragio migranti, Cucchi-Bonelli-Fratoianni: esposto alla Procura di Roma - fisco24_info : Naufragio migranti, Cucchi-Bonelli-Fratoianni: esposto alla Procura di Roma: (Adnkronos) - Cucchi: 'Strage poteva e… - globalistIT : - Codacons : “Sul caso della strage di #migranti annegati a meno di cento metri dalla spiaggia di Steccato di Cutro il Codacons,… -

di Cutro, i parlamentari di Alleanza Verdi e Sinistra italiana hanno presentato unalla procura di Roma per chiedere che che si indaghi su quanto accaduto, pronti a costituirsi parte ...Piantedosi avevaalla Camera le linee programmatiche del suo ministero ma il dibattito si è concentrato sul. Perché non è stato avviato un intervento dopo la segnalazione della ......della portovesme Nel Sulcis operai in cima a una ciminiera per protesta DOPO ILFiori e ... 20mila evacuati Gli accertamenti sono stati avviati nelle scorse settimane in seguito a un...

Naufragio migranti, Cucchi-Bonelli-Fratoianni: esposto alla Procura ... Adnkronos

Qualcuno al racconto dell'orrore del naufragio aggiunge la brutalità degli scafisti prima dello schianto. Il Codacons fa un esposto sul ritardo nei soccorsi "Sono morti quelli che stavano sotto, nella ...Migranti, esposto dei parlamentari di Avs sul naufragio di Cutro: si chiede di «approfondire se vi siano state disposizioni ministeriali che abbiano impedito l'uscita in mare della Guardia costiera».