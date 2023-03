Naufragio di Cutro, Mattarella in raccoglimento davanti alle bare dei migranti (Di giovedì 2 marzo 2023) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è trattenuto in raccoglimento davanti alle bare raccolte nella camera ardente che è stata allestita nel palazzetto dello sport di Crotone. Il capo dello Stato si è trattenuto davanti ai 67 feretri per alcuni minuti. Leggi su lastampa (Di giovedì 2 marzo 2023) Il presidente della Repubblica, Sergio, si è trattenuto inraccolte nella camera ardente che è statastita nel palazzetto dello sport di Crotone. Il capo dello Stato si è trattenutoai 67 feretri per alcuni minuti.

