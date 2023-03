Naufragio di Cutro, l’omaggio di Mattarella alle vittime: in silenzio davanti alle 67 bare nel palasport di Crotone – Il video (Di giovedì 2 marzo 2023) Almeno 67 morti, un numero indefinito di dispersi. È il drammatico bilancio del Naufragio di Cutro, avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 febbraio scorsi. Un dramma che ha toccato profondamente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, arrivato in Calabria per rendere omaggio alle vittime. Il capo dello Stato si è raccolto per alcuni minuti in silenzio di fronte alle bare dei migranti naufragati allineate all’interno del palazzetto dello sport di Crotone. Il Quirinale ha pubblicato una foto di Mattarella, mentre osserva le 67 bare allineate, alcune in legno bruno, altre in legno bianco. Accanto a lui, il prefetto della città, Maria Carolina Ippolito. ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 marzo 2023) Almeno 67 morti, un numero indefinito di dispersi. È il drammatico bilancio deldi, avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 febbraio scorsi. Un dramma che ha toccato profondamente anche il presidente della Repubblica, Sergio, arrivato in Calabria per rendere omaggio. Il capo dello Stato si è raccolto per alcuni minuti indi frontedei migranti naufragati allineate all’interno del palazzetto dello sport di. Il Quirinale ha pubblicato una foto di, mentre osserva le 67allineate, alcune in legno bruno, altre in legno bianco. Accanto a lui, il prefetto della città, Maria Carolina Ippolito. ...

