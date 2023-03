Naufragio Cutro | si indaga sul mancato soccorso

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 2 marzo 2023) Mentre il mare poco alla volta restituisce le salme di quanti hanno cercato la fortuna attraversando il Mediterraneo, la Procura di Crotone è decisa a capire chi ha responsabilità neldicostato la vita ad almeno 67 persone. La Procura di Crotone è decisa a capire chi ha responsabilità neldicostato la vita ad almeno 67 persone Proprio gli uffici guidati da Giuseppe Capoccia hanno aperto un fascicolo in cui si ipotizza l’omicidio e il disastro colposo e il favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, insomma per il momento si sta guardando alla questione legata agli scafisti e agli organizzatori della traversata. Ma non è escluso che qualcosa possa cambiare nei prossimi giorni quando gli inquirenti faranno il punto sulle indagini. Quel che è certo è che la situazione, per la quale sono ...